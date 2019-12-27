Число погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате увеличилось до 15

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-27T09:20:47+03:00

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Число жертв авиакатастрофы в аэропорту Алма-Аты выросло до 15 человек. Медики сообщили, что в больнице скончался один из пострадавших.

- Всего погибших 15 человек: 14 скончались на месте и один в больнице, - сообщил глава городского управления здравоохранения Тлеухан Абилдаев.

Всего в авиакатастрофе получили травмы по меньшей мере 35 человек. Среди них есть дети. Все они были госпитализированы. По имеющимся данным, более половины пострадавших в получили закрытые черепно-мозговые травмы. Также у многих закрытые переломы тазобедренного сустава, травмы нижних конечностей. Самому маленькому пострадавшему всего четыре месяца. Врачи диагностировали у малышка закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга.

Сайт kp.ru писал ранее, что самолет вылетел из Алма-Аты в Нурсултан в 7:05. Практически сразу же он пропал с радаров. Очевидец авиакатастрофы рассказал о первых и последних минутах полета воздушного судна. В сети уже появилось видео с места происшествия. В Генконсульстве РФ в Казахстане сообщили, что россиян на борту не было. Полеты самолетов такого типа как упал в Алма-Ате, приостановлены. По имеющейся информации, авиапарк компании состоит из Fokker-100. Среди погибших, согласно опубликованному списку, глава Совета генералов страны Рустем Хайдаров.

ИСТОЧНИК KP.RU