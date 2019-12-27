Авиаэксперт: причиной крушения Fokker-100 в Алма-Аты мог стать отказ двигателя

Причиной крушения пассажирского самолета Fokker-100 в аэропорту Алма-Аты мог стать отказ правого двигателя. К такому выводу пришел независимый технический эксперт Юрий Антипов после анализа имеющихся данных.

Сайт kp.ru писал, что лайнер авиакомпании Bek Air врезался в бетонное ограждение и двухэтажный жилой дом сразу после взлета. Он неожиданно потерял высоту и упал. Жертвами крушения стали 15 человек, несколько десятков пострадали. Всего же на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа.

"Обычный ближнемагистральный самолет. Двигатель у него находится сзади, турбовентиляторный. Достаточно апробированная конструкция, но в данном случае я склоняюсь к тому, что подвела именно техническая часть, не пилоты", - сказал Юрий Николаевич в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что на настоящий момент информации очень мало - в основном, это слова очевидцев и фотографии с места крушения, но все равно можно дать предварительную оценку случившемуся.

"По первым фактам создается впечатление, что был отказ одного из двигателей. То есть один двигатель перетянул другой, и, скорее всего, отказал правый двигатель. Соответственно, самолет сделал вираж со снижением - даже очевидцы это подтверждают, проскользил, ударился о двухэтажное здание и разрушился", - предположил эксперт.

При крушении самолета погибли 15 человек. Фото: МВД Казахстана

По его словам, даже самая тщательная проверка лайнера не могла предотвратить трагедию, поскольку полностью осмотреть воздушное судно перед взлетом практически невозможно.

"Тем более, когда самолет начинает набирать скорость на старте, двигатели начинают работать на максимальном режиме. Никто на максимальном режиме не газует в условиях аэропорта (при проверке - прим. ред.) из-за шума в первую очередь. Поэтому все дефекты вылезают как раз в экстремальном режиме", - пояснил Антипов.

Технический специалист добавил, что не стоит считать проверку совсем бесполезной, ведь водители автомобилей тоже лишь поверхностно осматривают транспортное средство, и чаще всего этого бывает достаточно. Но когда роторы самолета начинают вращаться с огромной скоростью, даже самый маленький дефект, который на земле нельзя увидеть, может привести к катастрофе.

Что касается "возраста" потерпевшего крушения лайнера, а производство Fokker-100 было завершено еще в 1997 году, то, по мнению Антипова, это не играет роли.

"У любой модели самолета есть регламентные работы, и есть определенные ресурсы всех агрегатов. Если эти работы выполнены точно в срок... все в порядке, то самолет вполне может летать", - заявил авиаэксперт.

Точные же причины крушения, при котором погибли десятки людей, станут известны лишь после осмотра лайнера. Даже если по документам все проверки будут проставлены, а на деле их не было - специалисты об этом узнают.

"При доскональном, нормальном, неангажированном осмотре железо вам всегда расскажет правду", - подытожил собеседник Радио.