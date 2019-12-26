Новак надеется, что России и Украине удастся договориться по транзиту газа на выходных
Министр энергетики России Александр Новак ожидает, что Москве и Киеву удастся окончательно согласовать детали новых контрактов по транзиту российского газа в Европу через территорию Незалежной уже в ближайшие выходные.
Глава Минэнерго отметил, что «в последние несколько недель «Газпром», «Нафтогаз» и «Оператор газотранспортной системы Украины» интенсивно работали, чтобы подготовить межоператорское соглашение, где прописаны все условия взаимодействия двух газотранспортных систем, и транспортный договор».
«Рассчитываем, что на этих выходных наши компании финализируют эти документы», - добавил он.
Кроме того, министр сообщил, что в протоколе о сотрудничестве указаны минимальные объемы прокачки газа, при необходимости их можно увеличить.
«Изначально у нас были очень разные позиции: мы предлагали заключить контракт на срок от одного до трех лет и прокачку 25 – 35 миллиардов кубометров в год, а украинские коллеги – десятилетний контракт и как можно больший объем прокачки. Это были стартовые переговорные позиции», - рассказал Новак в интервью РБК.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 декабря Москва и Киев подписали протокол о газовом сотрудничестве, а также договорились заключить контракт по транзиту сроком на пять лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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