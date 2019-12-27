Появилась расшифровка переговоров экипажа рухнувшего самолета в Казахстане с диспетчером

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-27T16:03:33+03:00

По неясной пока причине самолет потерял высоту и врезался в бетонное ограждение, а затем в здание

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Опубликована аудиозапись последних разговоров экипажа самолета авиакомпании Bek Air с диспетчером. Вылет состоялся из аэропорта города Алматы Казахстана в 7 часов утра. Борт направлялся в Нур-Султан, однако, до места не долетел. Самолет рухнул на территории аэропорта. Причина трагедии, в результате которой погибли 15 человек, пока не установлена. Версий несколько, одна из них – ошибка пилотов. Расследованием ЧП занялась специальная комиссия.

Как следует из записи переговоров экипажа с диспетчером, проблемы начались не сразу после вылета. Экипажу доложили о параметрах погоды- ветре, температуре.

- Взлет разрешаю, -сказал диспетчер, затем пожелал доброго пути.

Но буквально после этого борт перестал выходить на связь, диспетчер несколько раз запрашивал экипаж. После того, как пилоты не вышли на связь, из вышки предупредили экипаж другого воздушного судна о том, что не знают, где находится Fokker 100.

Затем на записи слышно сигнал тревоги.

-Будет выезжать техника, или по полосе, или в районе полосы будет, - говорит диспетчер.

В самолете находилось 100 человек. Один из пассажиров не попал на свой рейс, потому что проспал, теперь 27 декабря он считает своим вторым днем рождения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/752200" frameborder="0"></iframe> Аудиозапись переговоров казахстанского экипажа, потерпевшего крушение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752085" frameborder="0"></iframe> Крушение самолёта в Казахстане.Самолёт протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. При этом на борту лайнера находились 100 человек…

ИСТОЧНИК KP.RU