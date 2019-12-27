2019-12-27T20:12:21+03:00
Общество

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

Пользоваться ей смогут администраторы групп в мессенджере
Юлия САЛЬНИКОВА
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Старые сообщения будут удаляться автоматически через определенное времяСтарые сообщения будут удаляться автоматически через определенное времяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В компании WhatsApp начали тестировать новую функцию исчезающих сообщений в групповых чатах. Как сообщает портал 91Mobiles, новинка создана для того, чтобы разгрузить память на мобильных устройствах, поскольку старые сообщения в группах занимают много места в памяти гаджетов. Сообщения будут удаляться автоматически, однако, включать функцию смогут только администраторы групп, рядовым участникам чата опция недоступна.

- Функция замечена в обновлении WhatsApp для Android 2.19.275, - сообщают авторы статьи.

Сайт kp.ru писал, что миллионы пользователей в новом 2020 году останутся без приложения WhatsApp - мессенжер перестанет работать на старых операционных системах.

В 2019 году в компании ввели еще ряд изменений в работу приложения, например, одно сообщение нельзя отправить более, чем пяти пользователям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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