2019-12-29T01:21:31+03:00
Политика

Иран пригрозил уничтожить любые разведывательные аппараты в районе проведения учений с РФ и Китаем

Совместные мероприятия продлятся до 30 декабря
Мария ИГНАТЬЕВА
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Иран пригрозил уничтожат любые разведывательные аппараты в районе проведения учений с РФ и КитаемИран пригрозил уничтожат любые разведывательные аппараты в районе проведения учений с РФ и КитаемФото: REUTERS
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Заместитель командующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри заявил, что любые разведывательные аппараты, которые заметят в районе проведения совместных учений с Китаем и Россией, будут уничтожены.

- Многие страны, конечно, хотели бы знать, что там происходит. Активировались и разведчики, но совместные учения – не шутки, и мы не шутим. Любой аппарат, как плавательный, так и летательный, будут сбивать в районе учений. Ранее мы продемонстрировали это, - цитирует главу иранского штаба армии агенство Tasnim.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, учения России, Ирана и Китая начались в пятницу, 27 декабря и продлятся до 30 декабря. РФ отправила на совместные мероприятия три корабля. Целью учений является отработка мер по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение региональной безопасности. Изначально в маневрах должны были участвовать лишь две страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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