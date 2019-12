Российские хоккеисты отказались пожать руку капитану канадской сборной после победы в мачте

Игроки молодежной сборной России по хоккею отказались пожать руку капитану канадской команды Барретту Хэйтону. Остальным членам команды-соперника они руку протянули. Таким образом российские спортсмены отреагировали на игнорирование традиций со стороны капитана канадской команды.

По традиции после мачта звучит гимн страны, сборная которой одержала победу. Пока звучит музыка, игроки слушают ее, сняв шлемы. Барретт Хэйтон обычай проигнорировал и остался в шлеме. Капитан российской команде выехал на середину поля и обратил внимание судьи на канадца.

Отказ от рукопожатия стал ответом на поступок канадца. Никто из россиян не протянул ему руку, хотя Хэйтон вытянул ее для рукопожатия.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что российская молодежка разгромила 6:0 Канаду на чемпионате мира по хоккею.

Российская молодежка отказалась пожать руку капитану канадской сборной. Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about it https://t.co/thv5tCj82F