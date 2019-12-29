СЕГОДНЯ 04:21 2019-12-29T04:21:38+03:00

В "Нафтогаз" заявили, что текст соглашения о транзите газа еще не готов Фото: REUTERS

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Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что Москва и Киев продолжают вести работу над соглашением о транзите газа. На своей странице в социальной сети он написал, что на данный момент тексты остаются "несогласованными".

- Последние несколько дней наша команда работала с русскими над согласованием текстов договоров для выполнения подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет, - написал Коболев.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что 20 декабря, Москва и Киев подписали протокол по транзиту российского газа. Позже глава российской компании Алексей Миллер рассказал, что российская компания подпишет с «Нафтогазом» соглашение на бронирование мощностей, а с независимым оператором газотранспортной системы (ГТС) Украина межоператорское соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU