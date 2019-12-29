2019-12-29T04:21:38+03:00
Политика

В "Нафтогаз" заявили, что текст соглашения о транзите газа еще не готов

Глава компании подчеркнул, что " борьба идет за каждую запятую"
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
В "Нафтогаз" заявили, что текст соглашения о транзите газа еще не готовВ "Нафтогаз" заявили, что текст соглашения о транзите газа еще не готовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что Москва и Киев продолжают вести работу над соглашением о транзите газа. На своей странице в социальной сети он написал, что на данный момент тексты остаются "несогласованными".

- Последние несколько дней наша команда работала с русскими над согласованием текстов договоров для выполнения подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет, - написал Коболев.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что 20 декабря, Москва и Киев подписали протокол по транзиту российского газа. Позже глава российской компании Алексей Миллер рассказал, что российская компания подпишет с «Нафтогазом» соглашение на бронирование мощностей, а с независимым оператором газотранспортной системы (ГТС) Украина межоператорское соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Польше объяснили слова Путина о дипломате, поддержавшем идею выслать евреев в Африку
В Мексике шесть человек погибли при вооруженном нападении на заправку
В "Нафтогаз" заявили, что текст соглашения о транзите газа еще не готов
Российские хоккеисты отказались пожать руку капитану канадской сборной после победы в мачте
Пользователи соцсетей обнаружили оптическую иллюзию на фотографии Полины Гагариной
Террористы атаковали сирийскую армию в Идлибе
Прощание с Галиной Волчек состоится 29 декабря
Иран пригрозил уничтожить любые разведывательные аппараты в районе проведения учений с РФ и Китаем
Киевский суд отпустил трех бойцов "Беркута", обвиняемых по делу о "евромайдане"
Путин утвердил механизмы расселения аварийных домов
В Госдуме отреагировали на заявление Украины о "Северном потоке-2"
Путин подписал закон о выделении отдельных камер в СИЗО беременным и женщинам с детьми
Радикалы заблокировали СИЗО в Киеве, чтобы сорвать обмен задержанными в Донбассом