Путин рассказал, какие эмоции вызывает у него Крымский мост
Поездка по Крымскому мосту вызвала у президента России Владимира Путина чувство восторга.
По словам главы государства, в истории было предпринято три попытки строительства такой конструкции через Керченский пролив. Именно поэтому многие считали, что у России не получится реализовать проект, но она смогла - благодаря качественной работе и современным технологиям.
"Когда ехал по Крымскому мосту, испытывал чувство восторга и удовлетворения", - сказал президент в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Путин рассказал, что, по оценкам экспертов, мост простоит многие десятилетия, а может даже века. Его надо лишь вовремя обслуживать и ремонтировать. Все благодаря участникам строительства, сказал глава государства и назвал их молодцами.
"Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо", - подытожил Владимир Владимирович.
Сайт kp.ru писал, что автомобильная часть моста была открыта в мае 2018 года. Грузовое движение началось осенью того же года. В декабре 2019-го состоялось торжественное открытие железнодорожной части Керченского моста. Пока она доступна лишь пассажирским поездам.
Путин проехал на поезде по Крымскому мосту.
ИСТОЧНИК KP.RU