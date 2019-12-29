Путин рассказал, какие эмоции вызывает у него Крымский мост

СЕГОДНЯ 15:12 2019-12-29T15:39:14+03:00

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Поездка по Крымскому мосту вызвала у президента России Владимира Путина чувство восторга.

По словам главы государства, в истории было предпринято три попытки строительства такой конструкции через Керченский пролив. Именно поэтому многие считали, что у России не получится реализовать проект, но она смогла - благодаря качественной работе и современным технологиям.

"Когда ехал по Крымскому мосту, испытывал чувство восторга и удовлетворения", - сказал президент в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Путин рассказал, что, по оценкам экспертов, мост простоит многие десятилетия, а может даже века. Его надо лишь вовремя обслуживать и ремонтировать. Все благодаря участникам строительства, сказал глава государства и назвал их молодцами.

"Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо", - подытожил Владимир Владимирович.

Сайт kp.ru писал, что автомобильная часть моста была открыта в мае 2018 года. Грузовое движение началось осенью того же года. В декабре 2019-го состоялось торжественное открытие железнодорожной части Керченского моста. Пока она доступна лишь пассажирским поездам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751201" frameborder="0"></iframe> Путин проехал на поезде по Крымскому мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU