2019-12-29T18:58:41+03:00
Политика

Путин и Меркель отметили прогресс в переговорах о транзите газа через Украину

Также политики обсудили Сирию, Ливию и строительство "Северного потока-2"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Разговор состоялся по инициативе германской стороныРазговор состоялся по инициативе германской стороныФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Разговор состоялся по инициативе ФРГ. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

Политики отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, а также позитивно оценили состоявшийся в Донбассе обмен военнопленными в формате "всех на всех".

"Кроме того, обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере. Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток – 2", - сообщается на сайте президента России.

Путин и Меркель обменялись мнениями относительно урегулирования ливийского кризиса при посредничестве Германии и ООН, затронули ситуацию в Сирии и договорились поддерживать двусторонние контакты. Они также поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.

Сайт kp.ru писал, что в воскресенье на Украине состоялся обмен удерживаемыми лицами, а в Вене прошли переговоры делегаций из Москвы и Киева. Стороны приступили к подписанию документов в рамках продолжения транзита газа.

Россия и Украина договорились об оплате услуг по транзиту газа.В ближайшее время стороны подпишут контракт на транспортировку газа через территорию незалежной

ИСТОЧНИК KP.RU

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