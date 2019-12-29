2019-12-29T16:48:36+03:00
Политика

Представители РФ и Украины начали подписание документов по транзиту газа

Переговоры делегаций проходят в воскресенье в Вене
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Вене начался процесс подписания документов по транзиту газаВ Вене начался процесс подписания документов по транзиту газаФото: REUTERS
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Представители Украины и России приступили к подписанию документов в рамках продолжения транзита газа. Об этом сообщил министр юстиции незалежной Денис Малюска.

Переговоры между делегациями проходят в воскресенье, 29 декабря, в Вене. Глава Минюста опубликовал у себя в Facebook фотографию, на которой он сидит за столом и подписывает какие-то документы.

Оператор газотранспортной системы Украины Сергей Макогон разместил на своей странице такой же снимок с подписью: "Процесс пошел".

Украинская и российская стороны начали подписание документов

Украинская и российская стороны начали подписание документов

"Процесс подписания соглашения с "Газпромом", - гласит описание к фотографии в аккаунте Малюски.

Министр добавил, что процедура еще не завершена.

Сайт kp.ru писал, что последние дни стороны работали над корректировкой текстов соглашений по транзиту газа. До недавнего момента не одно из них не было согласовано. Об этом сообщали представители "Нафтогаза".

Россия и Украина договорились об оплате услуг по транзиту газа.В ближайшее время стороны подпишут контракт на транспортировку газа через территорию незалежной

ИСТОЧНИК KP.RU

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