Козак назвал очень тяжелым решение о выплате Украине $2,9 млрд
Соглашение о транзите газа в Европу через Украину, включая выплату "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов, далось российской стороне очень сложно, но позволило избежать более тяжелых последствий. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Был выбор такой: между плохим и очень плохим. 2,9 млрд долларов для "Газпрома", для нашей страны - тяжелое решение, но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимые суммы", - сказал заместитель главы правительства в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1"
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ИСТОЧНИК KP.RU
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