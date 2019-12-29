Козак назвал очень тяжелым решение о выплате Украине $2,9 млрд

СЕГОДНЯ 19:11 2019-12-29T19:11:17+03:00

Без этого соглашения Россия могла потерять гораздо больше

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Соглашение о транзите газа в Европу через Украину, включая выплату "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов, далось российской стороне очень сложно, но позволило избежать более тяжелых последствий. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Был выбор такой: между плохим и очень плохим. 2,9 млрд долларов для "Газпрома", для нашей страны - тяжелое решение, но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимые суммы", - сказал заместитель главы правительства в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1"

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747311" frameborder="0"></iframe> Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?

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ИСТОЧНИК KP.RU