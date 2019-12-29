Путин позвонил Трампу, чтобы поблагодарить за помощь

СЕГОДНЯ 19:16 2019-12-29T19:16:14+03:00

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Президент России Владимир Путин позвонил своему американскому коллеге Дональду Трампу, чтобы поблагодарить его за помощь в борьбе с терроризмом.

Предоставленная спецслужбами США информация позволила предотвратить теракты в нашей стране. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом", - говорится в пресс-релизе.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU