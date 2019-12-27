СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-27T09:58:38+03:00

Работа авиакомпании Bek Air приостановлена после крушения самолета в Алма-Ате. Фото: МЧС Казахстана

На месте происшествия работают около тысячи человек [видео]

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В аэропорту Алма-Аты после крушения самолета авиакомпании Bek Air продолжаются аварийно-спасательные работы. В них задействованы почти тысяча человек. У места происшествия дежурят больше 30 бригад скорой помощи. Пострадали по меньшей мере 35 человек, погибли 15.

- Всего задействовано 976 человек и 70 единиц техники, 33 бригады скорой медицинской помощи. Работает оперативно-следственная группа, территория оцеплена. Работы на месте продолжаются, - сообщает МВД Казахстана.

Известно, что на данный момент деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена до выяснения обстоятельств авиакатастрофы.

- По поручению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Казахстана. В составе комиссии - министр индустрии и инфраструктурного развития республики и представители других госорганов. Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств деятельность данной авиакомпании приостановлена, - сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Как писал сайт kp.ru, самолет вылетел из Алма-Аты в Нурсултан в 7:05. И практически сразу же пропал с радаров. Очевидец авиакатастрофы рассказал о первых и последних минутах полета воздушного судна. Авиаэксперт рассказал о возможных причинах крушения пассажирского самолета. В сети уже появилось видео с места происшествия. В Генконсульстве РФ в Казахстане сообщили, что россиян на борту не было. Полеты самолетов такого типа как упал в Алма-Ате, приостановлены. По имеющейся информации, авиапарк компании состоит из Fokker-100. Среди погибших, согласно опубликованному списку, глава Совета генералов страны Рустем Хайдаров.

"Комсомольская правда" приносит соболезнования родным и близким пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Казахстане.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752085" frameborder="0"></iframe> Крушение самолёта в Казахстане.Самолёт протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. При этом на борту лайнера находились 100 человек…

ИСТОЧНИК KP.RU