Виноваты Гитлер и Сталин: США ответили Путину на слова о Второй мировой
Виновниками начала Второй мировой войны являются лидер фашистской Германии Адольф Гитлер и вождь Советского Союза Иосиф Сталин. Во всяком случае именно так считает посол США в Польше Джорджетт Мосбахер.
Она не согласна со словами президента РФ Владимира Путина о том, что Польша вступила в сговор с фашистами перед началом вооруженного конфликта. Глава государства ранее также напомнил, что посол европейской республики в гитлеровской Германии Юзеф Липский даже предлагал поставить фюреру памятник.
Мосбахер же назвала Варшаву жертвой конфликта.
Путин - об ответственности СССР за начало Второй Мировой войны.
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ИСТОЧНИК KP.RU