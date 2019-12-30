Виноваты Гитлер и Сталин: США ответили Путину на слова о Второй мировой

СЕГОДНЯ 20:00 2019-12-30T20:00:55+03:00

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Виновниками начала Второй мировой войны являются лидер фашистской Германии Адольф Гитлер и вождь Советского Союза Иосиф Сталин. Во всяком случае именно так считает посол США в Польше Джорджетт Мосбахер.

Она не согласна со словами президента РФ Владимира Путина о том, что Польша вступила в сговор с фашистами перед началом вооруженного конфликта. Глава государства ранее также напомнил, что посол европейской республики в гитлеровской Германии Юзеф Липский даже предлагал поставить фюреру памятник.

Мосбахер же назвала Варшаву жертвой конфликта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751481" frameborder="0"></iframe> Путин - об ответственности СССР за начало Второй Мировой войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU