Кабмин Украины разрешил "Нафтогазу" заключить соглашения с "Газпромом"
Правительство Украины дало свое согласие на подписание соглашений между "Нафтогазом" и российской компанией "Газпром". Речь идет об урегулировании судебных споров между сторонами и заключении пятилетнего договора на транзит топлива через территорию незалежной.
Об этом говорится в распоряжении кабинета министров Украины от 30 декабря. Документ опубликован на правительственном портале. Его утвердил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
Сайт kp.ru писал, что 20 декабря стало известно о согласовании нового контракта на транзит российского газа через Украину, а также об урегулировании взаимных претензий в рамках судебных исков.
"Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. В Киеве сообщили, что уже получили все деньги. В Москве такой исход назвали компромиссным.
«Нафтогаз» и «Газпром» нарушили срок по мировому соглашению.Компании должны были подписать документ до 29 декабря
ИСТОЧНИК KP.RU
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