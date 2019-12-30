Кабмин Украины разрешил "Нафтогазу" заключить соглашения с "Газпромом"

СЕГОДНЯ 20:42 2019-12-30T21:19:34+03:00

Речь идет об урегулировании газовых споров и пятилетнем договоре на транзит топлива

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Правительство Украины дало свое согласие на подписание соглашений между "Нафтогазом" и российской компанией "Газпром". Речь идет об урегулировании судебных споров между сторонами и заключении пятилетнего договора на транзит топлива через территорию незалежной.

Об этом говорится в распоряжении кабинета министров Украины от 30 декабря. Документ опубликован на правительственном портале. Его утвердил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Сайт kp.ru писал, что 20 декабря стало известно о согласовании нового контракта на транзит российского газа через Украину, а также об урегулировании взаимных претензий в рамках судебных исков.

"Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. В Киеве сообщили, что уже получили все деньги. В Москве такой исход назвали компромиссным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/752608" frameborder="0"></iframe> «Нафтогаз» и «Газпром» нарушили срок по мировому соглашению.Компании должны были подписать документ до 29 декабря

ИСТОЧНИК KP.RU