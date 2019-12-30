В России ответили на слова посла США в Польше о виновниках Второй мировой

СЕГОДНЯ 22:18 2019-12-30T22:37:06+03:00

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Посольство России в Польше усомнилось том, что глава дипмиссии США в республике Джорджетта Мосбахер действительно разбирается в истории.

Дело в том, что ранее дипломат назвала виновниками начала Второй мировой войны лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера и руководителя Советского Союза Иосифа Сталина. Польша же, по мнению американки, является жертвой кровопролитного конфликта.

Такие заявления последовали в ответ на слова президента РФ Владимира Путина о том, что Варшава сотрудничала с фашистами. По словам главы государства, у Москвы есть доказательства того, что польские дипломаты даже предложили воздвигнуть Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку.

Сайт kp.ru писал, что из-за этого высказывания посла России в Польше ранее вызвали в МИД.

"Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?" - говорится в Twitter-аккаунте дипмиссии РФ.

Агентство РИА Новости уточняет, что до назначения послом Мосбахер владела косметической фирмой. Она также неоднократно допускала ошибки в написании должностей и имен чиновников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751481" frameborder="0"></iframe> Путин - об ответственности СССР за начало Второй Мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU