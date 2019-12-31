В Кремле опровергли информацию о планах провести послание президента Федеральному Собранию в марте

СЕГОДНЯ 12:39 2019-12-31T12:47:14+03:00

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В Кремле назвали «спекуляцией» появившуюся информацию о том, что изначально планировалось провести послание президента Федеральному собранию в марте. Такую информацию стали распространять в Сети в декабре 2020 года. Якобы обращение главы государства просто перенесли с марта на январь, из-за чего сотрудники администрации президента вынуждены были отменять свои отпуска.

Пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков заявил в беседе с корреспондентам РИА Новости, что эта неверная информация. Послание, как и планировалось, состоится 15 января 2020 года.

Послание президента Федеральному собранию в 2019 году было посвящено разным темам, но основной блок посвящен вопросам демографии, поддержке материнства и детства. Президент предложить увеличить государственные выплаты для семей с детьми, а также уменьшить налог для многодетных.

ИСТОЧНИК KP.RU