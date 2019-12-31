Захарова назвала самый сложный и самый радостный момент 2019 года

СЕГОДНЯ 20:42 2019-12-31T20:42:21+03:00

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации Фото: Иван МАКЕЕВ

Представитель МИД считает, что возвращение Марии Бутиной стало и тем, и другим одновременно

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что считает возвращение Марии Бутиной на родину самым тяжёлым и одновременно самым радостным моментом 2019 года.

Вы знаете, это и самый сложный, и самый радостный момент. Это было всё в одном. Это дорога длиною в полтора года. Это дорога со взлётами и падениями. То казалось, что всё должно вот-вот разрешиться, потом снова обрыв, и вот наконец-то! - передаёт ТАСС слова Захаровой.

Напомним, что Мария Бутина вернулась в Москву 26 октября после ареста в Вашингтоне в июле 2018 года на 18 месяцев по обвинению в «сговоре с целью работы на иностранное правительство».

Ранее сайт kp.ru писал о словах главы МИДа Сергея Лаврова, что Россия рада принятому решению американского правосудия, которого так долго добивалась Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU