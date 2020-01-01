С 1 января налог для самозанятых вводится еще в 19 регионах России

1 Янв. 2020 2020-01-01T05:55:46+03:00

Новым налоговым режимом для самозанятых с 1 января 2020 года можно будет воспользоваться еще в 19 регионах России Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А с середины лета, как ожидается, специальный налоговый режим для самозанятых будет действовать на территории всей страны

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С 1 января Нового года специальный налог для самозанятых вводится еще в 19 регионах России. К эксперименту присоединились Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Башкирия.

Ранее сообщалось, что с середины лета уже наступившего 2020 года, как ожидается, специальный налоговый режим для самозанятых будет действовать на территории всей страны.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в качестве эксперимента с 1 января 2019 года в четырех регионах России – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане – был введен налог для самозанятых граждан.

Число людей, которые работают сами на себя и не платят при этом ни налоги, ни страховые взносы, по разным оценкам, в нашей стране составляет от трех до пяти миллионов человек. Самые распространенные профессии самозанятых – репетиторы, няни, ремонтники и фрилансеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU