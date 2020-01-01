Болгария получила первые кубометры российского газа по "Турецкому потоку"

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:30:02+03:00

Расходы за транзитные таксы будут сокращены примерно на 35 млн евро

Изменить размер текста: A A

Россия начала поставки газа в Болгарию по газопроводу "Турецкий поток". Первые кубометры "голубого" топлива поступили в республику 1 января 2020 года. Об этом сообщил исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.

Он рассказал, что итоговое обсуждение этого вопроса состоялось в последние дни декабря. Представители "Булгартрансгаза" и российской "Газпромэкспорт" согласовали все условия транзита, и теперь Болгария получает газ не через Украину, а через Турцию.

"От нового пункта поставки газа - компрессорной станции "Странджа 2" - Болгария будет ежегодно получать 2,9 миллиарда кубометров газа. Наша инфраструктура к получению этого объема газа полностью готова", - цитирует директора Болгарское национальное радио.

По словам Малинова, благодаря смене точки входа топлива на территории страны с Румынии и в Турцию, республика сможет сократить расходы за транзитные таксы. Экономия составит около 70 миллионов левов или 35 миллионов евро. Сам газ подешевеет на 5%.

Сайт kp.ru писал, что Болгария была готова обеспечить транзит топлива по "Турецкому потоку" в Грецию и Северную Македонию в случае провала при подписании нового контракта между Россией и Украиной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747068" frameborder="0"></iframe> Эрдоган объявил дату запуска турецкого потока.Церемония открытия газопровода состоится в Стамбуле

ИСТОЧНИК KP.RU