Материнский капитал увеличили впервые с 2016 года

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:56:10+03:00

Теперь за рождение второго и последующих детей можно получить 466,6 тысячи рублей

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С 1 января 2020 году размер материнского капитала в России был увеличен до 466,6 тысячи рублей. Повышение прописано в законе о федеральном бюджете.

Стоит отметить, что сумма выплат за рождение второго и последующего детей не менялась с 2016 года. До настоящего момента она составляла 453 026 рублей. На повышение в федеральном бюджете зарезервировали 316 миллиардов рублей.

Индексация продолжится в ближайшие годы. В 2021-м размер материнского капитала будет увеличен до 485 тысяч 282 рублей, в 2022 - до 504 тыс. 693 руб. Деньги можно потратить исключительно на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию матери, а также на реабилитацию детей-инвалидов.

О других новых мерах поддержки семей, повышении минимального размера оплаты труда, увеличении пенсий и пенсионного возраста читайте на сайте kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748941" frameborder="0"></iframe> Путин одобрил идею использовать маткапитал на дорогостоящие операции для детей."Надо только продумать, чтобы это уходило именно туда о чем вы сказали. Конечно, обязательно продумаю это, с коллегами посоветуюсь", - подчеркнул Путин (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU