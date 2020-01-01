2020-01-01T16:29:37+03:00
В мире

Экс-генеральный директор Nissan Карлос Гон сбежал из Японии, прячась в контрабасе

Обвиняемый в финансовых преступлениях в декабре 2019 года сбежал из Японии на Ближний Восток
Юлия САЛЬНИКОВА
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Карлос Гон был задержан в 2018 году и 100 дней провел в заключенииКарлос Гон был задержан в 2018 году и 100 дней провел в заключенииФото: REUTERS
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Бывший гендиректор директор франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон покинул Японию в футляре из под двойного контрабаса. Как сообщает The Sun, предпринимателя вывезли на частном самолете, а при себе у него был поддельный паспорт.

65-летний предприниматель проходит фигурантом сразу по нескольким серьезным статьям, в том числе его обвиняют в сокрытии 44 миллионов долларов от налоговой инспекции, а также присвоении 3 миллиардов долларов из фонда компании Renault.

Гон был арестован в ноябре 2018 года и 100 дней пробыл в заключении. Благодаря адвокатам меру пресечения удалось изменить на домашний арест. В декабре бывший гендиректор автомобильной компании сумел покинуть Японию и улететь на Ближний Восток, причем сделал это весьма экстравагантным способом. Сторонники Гона вывезли его в коробке из под музыкального инструмента.

"Карлос Гон. Никто не подозревал его маскировки" Фото: Twitter.com

"Карлос Гон. Никто не подозревал его маскировки"Фото: Twitter.com

Свою вину бизнесмен не признавал и называл себя жертвой несправедливого правосудия Японии.

Над тем, как легко Карлосу Гону удалось сбежать из страны, в твиттере посмеялся Илон Маск. Он опубликовал снимок человека в костюме ростового медведя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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