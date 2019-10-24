"Дело сфабриковано": Защита Карлоса Гона требует снять с него обвинения
Адвокаты заявили, что доказательства прокуратуры идут вразрез с аргументами, на основе которых было начато расследование
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Адвокаты бывшего председателя франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона потребовали снять с него все обвинения, поскольку дело было сфабриковано. Такой призыв прозвучал в четверг, 24 октября, на специальной пресс-конференции в Токио.
Глава группы адвокатов Дзюнъитиро Хиронака заявил, что представленные прокуратурой доказательства идут вразрез с аргументами, на основе которых было начато расследование. Столичную инстанцию уже уведомили об этом.
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ИСТОЧНИК KP.RU