"Дело сфабриковано": Защита Карлоса Гона требует снять с него обвинения

СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-24T09:36:21+03:00

Адвокаты заявили, что доказательства прокуратуры идут вразрез с аргументами, на основе которых было начато расследование

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Адвокаты бывшего председателя франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона потребовали снять с него все обвинения, поскольку дело было сфабриковано. Такой призыв прозвучал в четверг, 24 октября, на специальной пресс-конференции в Токио.

Глава группы адвокатов Дзюнъитиро Хиронака заявил, что представленные прокуратурой доказательства идут вразрез с аргументами, на основе которых было начато расследование. Столичную инстанцию уже уведомили об этом.

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ИСТОЧНИК KP.RU