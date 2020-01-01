Россиянин выиграл миллиард в Новый год

1 Янв. 2020 2020-01-01T18:24:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Москвич «заработал» миллиард, потратив всего 100 рублей. Удалось ему это благодаря лотерее, которую разыграли 1 января. Как сообщили в пресс-службе «Столото», это самый большой выигрыш в России, миллиардером при помощи лотерейного билета в стране еще никто не становился.

О победителе пока известно не много – билет куплен в Москве, в компании уже связались со счастливчиком и пригласили его в московский лотерейный центр для оформления выигрыша. Организаторы хотят узнать, как победитель планирует распорядиться таким неожиданным богатством, и наверняка спросят, не это ли желание он загадывал под бой курантов.

- В праздничном тираже приняли участие 53 614 853 билета. Это рекордное количество за всю 25-летнюю историю лотереи «Русское лото»,- сообщили в пресс-службе компании.

Сайт kp.ru писал о многодетном отце из Канады, который выиграл в лотерею 60 миллионов долларов и почти год скрывал это от своей семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU