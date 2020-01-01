Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан из-за нападения на посольство в Ираке

1 Янв. 2020 2020-01-01T21:25:27+03:00

В Госдепартамене объяснили это необходимостью пребывания его в Вашингтоне

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Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан. Причиной стало нападение на американское посольство в Ираке - 1 января около сотни человек собрались у здания консульства. После того, как радикалы стали забрасывать посольство камнями, попытались поджечь вход и забраться на здание, служба безопасности применила слезоточивый газ.

Вскоре на сайте американского посольства появилось объявление о приостановке консульской деятельности в Ираке. Американцев попросили воздержаться от поездок в страну и не приближаться к зданию диппредставительства.

- Госсекретарь Помпео вынужден отложить визит на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с необходимостью пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке, а также обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке, - сказано в сообщении Госдепартамента США.

Президент США считает виновным в нападении на посольство Иран.

ИСТОЧНИК KP.RU