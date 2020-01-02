2020-01-02T08:20:52+03:00
Происшествия

Наводнение в Индонезии унесло жизни более 20 человек

Стихийное бедствие обрушилось на Джакарту и прилегающие к ней районы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Наводнение в Индонезии унесло жизни более 20 человекНаводнение в Индонезии унесло жизни более 20 человекФото: REUTERS
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Количество погибших в результате наводнения в столице Индонезии Джакарте и в прилегающих к ней районах достигло 21 человека.

Как сообщает агентство Reuters, со ссылкой на представителя министерства общественных дел Индонезии Йоко Хариянто, в результате стихийного бедствия свыше 30 тысяч человек были эвакуированы. На данный момент наблюдаются сбои в движении транспорта и электроснабжении.

По словам пресс-секретаря Национального агентства Индонезии по противодействию стихийным бедствиям Агуса Вибово, в канун Нового года уровень воды в реках по крайней мере в 90 районах страны резко поднялся после того, как на протяжении нескольких суток, не переставая, шли сильные дожди. В результате многие реки вышли из берегов и разлилась по округе.

Напомним, в январе прошлого года наводнения в индонезийском острове Сулавеси унесли жизни не менее 26 человек, более 3,9 тысяч местных жителей покинуть свои дома. В марте после наводнения в провинции Папуа в Индонезии погибли 63 человека, десятки людей пропали без вести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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