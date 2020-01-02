В Сети появилось видео крушения пассажирского самолета в Алма-Ате

2 Янв. 2020 2020-01-02T18:33:46+03:00

В пятницу, 27 декабря, судно совершило экстренную посадку: в результате трагедии погибли девять человек

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В соцсетях опубликовали видео, на котором был зафиксирован момент крушение самолета авиакомпании Bek Air рейсом "Алма-Ата-Нур-Султан".

Напомним, авиасудно, следовавшее 27 декабря до Нур-Султана вынуждено было совершить экстренную посадку. В результате трагедии погибли девять человек, а девять человек получили ранения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753014" frameborder="0"></iframe> Момент крушения самолёта авиакомпании Бэк эйр рейсом Алма-Ата – Нур-Султан 27 декабря.Момент крушения самолёта авиакомпании Бэк эйр рейсом Алма-Ата – Нур-Султан 27 декабря

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ИСТОЧНИК KP.RU