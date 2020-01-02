В Сети появилось видео крушения пассажирского самолета в Алма-Ате
В пятницу, 27 декабря, судно совершило экстренную посадку: в результате трагедии погибли девять человек
Изменить размер текста:
В соцсетях опубликовали видео, на котором был зафиксирован момент крушение самолета авиакомпании Bek Air рейсом "Алма-Ата-Нур-Султан".
Напомним, авиасудно, следовавшее 27 декабря до Нур-Султана вынуждено было совершить экстренную посадку. В результате трагедии погибли девять человек, а девять человек получили ранения.
Момент крушения самолёта авиакомпании Бэк эйр рейсом Алма-Ата – Нур-Султан 27 декабря.Момент крушения самолёта авиакомпании Бэк эйр рейсом Алма-Ата – Нур-Султан 27 декабря
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU