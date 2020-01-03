2020-01-03T06:49:54+03:00
Политика

Иран пообещал "жестко" отомстить за смерть генерала Сулеймани во время ракетного обстрела в Багдаде

Пентагон взял на себя ответственность за гибель главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции
Мария ИГНАТЬЕВА
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Иран пообещал "жестко" отомстить за смерть генерала Сулеймани во время ракетного обстрела в БагдадеИран пообещал "жестко" отомстить за смерть генерала Сулеймани во время ракетного обстрела в БагдадеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Иране пообещали "жестко" отомстить за смерть главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани в Ираке. Пентагон взял на себя ответственность за гибель Сулеймани. В оборонном ведомстве подчеркнули, что действовали по распоряжению президента США Дональда Трампа.

- Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США, - написал Резаи в своем аккаунте Twitter.

Как сообщал ранее сайт kp.ru всего в результате ракетной атаки на Багдад погибли по меньшей мере восемь человек. Обстрелы были направлены против колонны шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби". В числе погибших члены организации, двое - "гости, прибывшие в багдадский аэропорт". На территорию возле аэропорта были сброшены три ракеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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