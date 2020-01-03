В Белоруссии назвали цену российского газа в январе-феврале

3 Янв. 2020 2020-01-03T16:50:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В первые два месяца 2020 года Белоруссия будет получать российский природный газ по цене 2019 года – 127 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом сообщило Минэнерго республики.

«В январе и феврале текущего года поставки газа в Республику Беларусь будут осуществляться по цене на уровне 2019 года», - говорится в заявлении ведомства.

В министерстве уточнили, что переговорный процесс о поставках природного газа продолжается.

Напомним, 31 декабря в компании «Газпром» и Белоруссия подписали протокол, согласно которому контрактные объёмы поставок и транзита природного газа из России через республику продлены до 2021 года на уровне 2019 года.

В свою очередь в «Белнефтехиме» сообщили, что Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов, а подача нефти прекратилась с 1 января текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU