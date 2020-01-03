Трамп обвинил Сулеймани в смерти «тысячи американцев»

3 Янв. 2020 2020-01-03T17:32:25+03:00

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что генерал элитного военного формирования Ирана Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Кассем Сулеймани убил тысячи американцев и был причастен к гибели миллионов людей.

«Генерал Кассем Сулеймани за длительный период убил или тяжело ранил тысячи американцев (..) Он был прямо и косвенно ответственен за гибель миллионов людей», - написал американский лидер у себя в Twitter.

Глава Белого дома обвинил Сулеймани и в убийстве протестующих в Иране. По его словам, генерала КСИР якобы «ненавидели и боялись внутри страны», но иранские власти никогда не признают этот факт.

Трамп добавил, что иранский генерал готовился «убить еще многих», но был вовремя «пойман». «Он должен был быть нейтрализован много лет назад!», - заключил Трамп

Напомним, генерал погиб 3 января в результате американского ракетного удара по аэропорту Багдада. В Пентагоне подтвердили, что действовали по приказу американского лидера. В Минобороны и МИД России назвали произошедшее «недальновидным» и «авантюрным» шагом со стороны США и подчеркнули, что произошедшее приведёт к резкой эскалации обстановки в ближневосточном регионе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.kp.ru/video/embed/753067" frameborder="0"></iframe> Марш памяти в честь Касема Сулеймани в иранском городе Керман.

ИСТОЧНИК KP.RU