Путин и Макрон высказали обеспокоенность из-за убийства Сулеймани

3 Янв. 2020 2020-01-03T17:45:11+03:00

Лидеры Франции и России констатировали, что ликвидация иранского генерала может серьезно обострить ситуацию в регионе [видео]

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В ходе телефонного разговора президенты России и Франции, Владимир Путин и Эммануэль Макрон констатировали, что убийство генерала элитного военного формирования Ирана Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Кассем Сулеймани может серьезно обострить ситуацию в ближневосточном регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада», - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, генерал КСИР погиб 3 января в Багдаде в результате американского ракетного удара. Позже Пентагон подтвердил, что военные действовали по приказу президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. В свою очередь глава Белого дома обвинил Сулеймани в причастности к убийству «миллиона людей» и «тысячи американцев» и заявил, что генерал был вовремя «пойман».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753038" frameborder="0"></iframe> Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU