Путин и Макрон высказали обеспокоенность из-за убийства Сулеймани
В ходе телефонного разговора президенты России и Франции, Владимир Путин и Эммануэль Макрон констатировали, что убийство генерала элитного военного формирования Ирана Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Кассем Сулеймани может серьезно обострить ситуацию в ближневосточном регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада», - говорится в сообщении.
Как писал сайт kp.ru, генерал КСИР погиб 3 января в Багдаде в результате американского ракетного удара. Позже Пентагон подтвердил, что военные действовали по приказу президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. В свою очередь глава Белого дома обвинил Сулеймани в причастности к убийству «миллиона людей» и «тысячи американцев» и заявил, что генерал был вовремя «пойман».
Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.
ИСТОЧНИК KP.RU