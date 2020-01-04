2020-01-04T07:33:35+03:00
В мире

3 тысячи твиттов каждые 45 минут: После убийства Сулеймани произошел всплеск антиамериканской активности в соцсетях

В основном негативные посты писали в аккаунтах, зарегистрированных в Иране
Юлия САЛЬНИКОВА
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После убийства Сулеймани, в Иране объявлен трёхдневный траурПосле убийства Сулеймани, в Иране объявлен трёхдневный траурФото: REUTERS
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О убийстве генерала Касема Сулеймани говорят не только политики, но и простые жители в соцсетях- социологи зафиксировали рост антиамериканских постов в интаграм и твиттер. Исследование провели специалисты лаборатории цифровой экспертизы аналитического центра Атлантического совета, данные публикует The New York Times.

Напомним, генерал Сулеймани считался одним из самых влиятельных в Иране людей и национальным героем. Он с 1998 года он возглавлял бригаду «Аль-Кудс» — военное подразделение Корпуса стражей исламской революции, которое занимается секретными операциями за рубежом, в том числе спецоперацию по ликвидации террористов в Сирии.

Генерал-Майор был убит американским беспилотником в аэропорту Багдада в ходе атаки, санкционированной Дональдом Трампом. Таким образом он хотел остановить конфликт, в первые числа года на американское посольство совершено нападение.

Убийство Сулеймани вызвало рост антиамериканских настроений в соцсетях. По данным социологов пользователи, зарегистрированные в Иране размещают до 3 тыс. твитов каждые 45 минут. В сообщениях пользователи угрожают американскому президенту, а также солдатам США. Свои публикации они сопровождают хэштегом "операция "Суровая месть".

Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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