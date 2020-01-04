Константин Косачев о ликвидации генерала Сулеймани: «Уничтожается международное право»
Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам считает, что убийство генерала Сулеймани нужно рассматривать не с позиции, заслуживал ли такой участи один из самых влиятельных людей Ирана, а с позиции международного права.
Представитель Совфеда напомнил, что удар нанесен военными США по территории суверенного государства, не находящегося в состоянии войны с США, а уничтоженные лица занимали официальные должности. Свои действия в Белом Доме объяснили борьбой с терроризмом, но только в США Корпус стражей исламской революции признан террористической организацией.
- А в целом вот она, схема будущего, если ее не остановить: американские военнослужащие направляются в район конфликта (любого), их оппоненты классифицируются как террористы - и вуаля! Руки развязаны, наше дело священно, враг будет уничтожен, а за ценой не постоим, - написал в фейсбук Константин Косачев.
Главный вопрос по его мнению, не в том, как ответил Иран, но ответ "увы", пишет Константин Косачев, будет, а в том, как отреагирует мировое сообщество на то, что уничтожается международное право "в том виде, как оно сложилось по итогам Второй Мировой войны".
- Натовские союзники США, судя по всему, отмолчатся, не впервые. А голоса Франции и Великобритании в Совете Безопасности ООН сейчас были бы как никогда важны. Реакция России прозвучала, надеюсь, китайские оценки будут аналогичными, - сказано в его сообщении.
В Иране пообещали жестко ответит на убийство Сулеймани. В соцсетях в разы увеличились антиамериканские настроения, власти США обратились к своим гражданам с просьбой воздержаться от поездок в Иран и Ирак.
ИСТОЧНИК KP.RU