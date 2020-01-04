2020-01-04T09:27:15+03:00
Политика

Константин Косачев о ликвидации генерала Сулеймани: «Уничтожается международное право»

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам считает, что голоса Франции и Великобритании в Совете Безопасности ООН сейчас были бы как никогда важны
Юлия САЛЬНИКОВА
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В России ждут реакции Совбеза ООН на убийство генералаВ России ждут реакции Совбеза ООН на убийство генералаФото: REUTERS
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Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам считает, что убийство генерала Сулеймани нужно рассматривать не с позиции, заслуживал ли такой участи один из самых влиятельных людей Ирана, а с позиции международного права.

Представитель Совфеда напомнил, что удар нанесен военными США по территории суверенного государства, не находящегося в состоянии войны с США, а уничтоженные лица занимали официальные должности. Свои действия в Белом Доме объяснили борьбой с терроризмом, но только в США Корпус стражей исламской революции признан террористической организацией.

- А в целом вот она, схема будущего, если ее не остановить: американские военнослужащие направляются в район конфликта (любого), их оппоненты классифицируются как террористы - и вуаля! Руки развязаны, наше дело священно, враг будет уничтожен, а за ценой не постоим, - написал в фейсбук Константин Косачев.

Главный вопрос по его мнению, не в том, как ответил Иран, но ответ "увы", пишет Константин Косачев, будет, а в том, как отреагирует мировое сообщество на то, что уничтожается международное право "в том виде, как оно сложилось по итогам Второй Мировой войны".

- Натовские союзники США, судя по всему, отмолчатся, не впервые. А голоса Франции и Великобритании в Совете Безопасности ООН сейчас были бы как никогда важны. Реакция России прозвучала, надеюсь, китайские оценки будут аналогичными, - сказано в его сообщении.

В Иране пообещали жестко ответит на убийство Сулеймани. В соцсетях в разы увеличились антиамериканские настроения, власти США обратились к своим гражданам с просьбой воздержаться от поездок в Иран и Ирак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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