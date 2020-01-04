В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков против «Газпрома»

4 Янв. 2020 2020-01-04T12:22:09+03:00

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В «Нафтогазе» сообщили, что будет с судебными исками против «Газпрома». В конце декабря 2019 года сторонам удалось договориться об условиях, на которых будет подписан пятилетний контракт на транзит и поставку газа.

В компаниях согласились отказаться от взаимных финансовых претензий. Ранее в «Нафтогазе» заявляли о своем намерении взыскать с российской компании почти 22 миллиарда долларов – на эту сумму украинцы насчитали разного рода компенсации. По условиях контракта дальнейшие судебные разбирательства будут невозможны. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что соглашение - это компромиссный вариант для обеих компаний.

Поэтому представители «Газпрома» и «Нафтогаза» вновь обратятся в Стокгольмский арбитражный суд, но уже для того, чтобы сообщить о мировом соглашении и отозвать ранее поданные судебные иски. Как сообщают в пресс-службе украинской газовой компании, сделать это должны до конца января.

ИСТОЧНИК KP.RU