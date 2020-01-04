Бывший глава ЦРУ рассказал, как Иран может отомстить США за убийство генерала Сулеймани
Власти Ирана пообещали ответить США на убийство генерала Сулеймани. По приказу президента Дональда Трампа по автомобилю, где находился генерал-майор, нанесли авиаудар. В США объявили погибшего, который являлся официальным лицом в стране, с которой США не находится в состоянии войны, террористом. Президент Ирана сказал, что убийство генерала Сулуймани- тяжелейшее преступление США. Он пообещал, что Иран ответит, но не в тот же день – американцы, по его мнению, до конца не осознают всю серьезность поступка, который совершили.
Какой может быть месть Ирана предположил бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ США Майкл Морелл.
- Вследствие произошедшего будут мертвые американцы, мертвые мирные американцы. Возможно, в следующие несколько дней в любом месте, где у Ирана имеются ставленники, - сказал он в интервью телеканалу CBS.
Наиболее вероятными местами могут стать Ирак, Ливан и Бахрейн. Но «ответ» Ирана может быть в любой точки мира и в любое время. Бывший сотрудник ЦРУ не исключает, что это будет террористический акт, в результате которого погибнет официальное лицо США.
- Действия Вашингтона создают прецедент, предполагающий, что США и Ирану на должностных лиц высокого ранга можно вести охоту, -считает Морелл.
ИСТОЧНИК KP.RU