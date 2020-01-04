2020-01-04T14:58:21+03:00
В мире

Бывший глава ЦРУ рассказал, как Иран может отомстить США за убийство генерала Сулеймани

Майкл Морелл считает, что могут погибнуть мирные американцы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Бывший сотрудник ЦРУ считает, что теперь начнется "охота" на высокопоставленных чиновников СШАБывший сотрудник ЦРУ считает, что теперь начнется "охота" на высокопоставленных чиновников СШАФото: REUTERS
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Власти Ирана пообещали ответить США на убийство генерала Сулеймани. По приказу президента Дональда Трампа по автомобилю, где находился генерал-майор, нанесли авиаудар. В США объявили погибшего, который являлся официальным лицом в стране, с которой США не находится в состоянии войны, террористом. Президент Ирана сказал, что убийство генерала Сулуймани- тяжелейшее преступление США. Он пообещал, что Иран ответит, но не в тот же день – американцы, по его мнению, до конца не осознают всю серьезность поступка, который совершили.

Какой может быть месть Ирана предположил бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ США Майкл Морелл.

- Вследствие произошедшего будут мертвые американцы, мертвые мирные американцы. Возможно, в следующие несколько дней в любом месте, где у Ирана имеются ставленники, - сказал он в интервью телеканалу CBS.

Наиболее вероятными местами могут стать Ирак, Ливан и Бахрейн. Но «ответ» Ирана может быть в любой точки мира и в любое время. Бывший сотрудник ЦРУ не исключает, что это будет террористический акт, в результате которого погибнет официальное лицо США.

- Действия Вашингтона создают прецедент, предполагающий, что США и Ирану на должностных лиц высокого ранга можно вести охоту, -считает Морелл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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