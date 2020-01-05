5 Янв. 2020 2020-01-05T12:34:45+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил применить новейшее вооружение против Ирана в том случае, если он решит атаковать американские военные объекты или граждан. Такой пост появился на странице главы Белого дома в Twitter.

"США только что потратили два триллиона долларов на военную технику. Мы... безусловно, лучшие в мире! Если Иран нападет на американскую базу или просто на американца, мы отправим ему часть этого совершенно нового и прекрасного оборудования... без колебаний", - написал Трамп у себя в микроблоге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753038" frameborder="0"></iframe> Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.

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ИСТОЧНИК KP.RU