На церемонию прощания с генералом Сулеймани пришли тысячи людей
Тело командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани доставили в Иран утром в воскресенье, 5 января.
Напомним, что военачальник погиб в пятницу в результате прицельного ракетного обстрела со стороны американцев. США нанесли удар по кортежу, в котором находился Сулеймани и его иракский коллега. Инцидент произошел в районе расположения аэропорта Багдада.
Тело иранского командующего доставили в город Ахваз. Здесь же в воскресенье пройдет церемония прощания, на которую уже собрались тысячи людей.
Марш памяти в честь Касема Сулеймани в иранском городе Керман.
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ИСТОЧНИК KP.RU