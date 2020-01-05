На церемонию прощания с генералом Сулеймани пришли тысячи людей

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:35:18+03:00

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Тело командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани доставили в Иран утром в воскресенье, 5 января.

Напомним, что военачальник погиб в пятницу в результате прицельного ракетного обстрела со стороны американцев. США нанесли удар по кортежу, в котором находился Сулеймани и его иракский коллега. Инцидент произошел в районе расположения аэропорта Багдада.

Тело иранского командующего доставили в город Ахваз. Здесь же в воскресенье пройдет церемония прощания, на которую уже собрались тысячи людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.kp.ru/video/embed/753067" frameborder="0"></iframe> Марш памяти в честь Касема Сулеймани в иранском городе Керман.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU