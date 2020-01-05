2020-01-05T17:24:18+03:00
В мире

Премьер Ирака потребует вывода иностранных военных из страны

Глава иракского правительства передал соответствующий план парламенту
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Премьер Ирака потребует вывода иностранных военных из страныПремьер Ирака потребует вывода иностранных военных из страныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди потребует от иракского парламента принять решения о выводе иностранных войск из страны. Соответствующий план уже был направлен в парламент.

«Временной график вывода иностранных войск из Ирака вынесен на рассмотрение парламента», - приводит слова Абдул-Махди телеканал Al Arabiya.

Как сообщает телеканал, на такой шаг глава иракского правительства пошел после того, как в результате американского ракетного удара в районе аэропорта Багдада был убит генерал иранского военного подразделения Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани

В свою очередь штаб операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с Соединёнными Штатами, подтвердила, что возглавляемая Вашингтоном международная антитеррористическая коалиция приостанавливает обучение иракских партнеров в связи с недавними нападениями.

Напомним, ранее представитель НАТО Дилан Уайт сообщил, что в связи с ростом напряженности альянс приостановил работу тренировочной миссии в Ираке по подготовке кадров для иракской армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Рождество россиян ждет аномально теплая погода
Иран готов к переговорам с США по ядерной сделке
Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Греция и Северная Македония начали получать российский газ по «Турецкому потоку»
США уведомили Ирак о ракетном ударе по Сулеймани за несколько минут
Премьер Ирака потребует вывода иностранных военных из страны
Работы по укреплению конструкции Нотр-Дама обошлись в 85 млн евро
Британия готова ударить «Томагавками» по Ирану
В Иране назвали дату принятия окончательного решения по ядерной программе
Зеленский уехал отдыхать в роскошном отеле на побережье Оманского залива
Ракетные войска России полностью оснастят новыми вооружением к 2024 году
Пропавших в Киеве девушек нашли зарезанными и связанными в съемной квартире
Туроператорам с табличками запретили появляться в аэропорту Стамбула
В Иране считают, что США не осмелятся нанести удары по 52 объектам
Зеленский помог музыканту Dr. Alban посетить Киев вопреки запрету на въезд
Роспотребнадзор рассказал, какими блюдами часто травятся в ресторанах
Трамп пригрозил применить новейшее вооружение против Ирана
Япония усилит контроль на границах после побега Карлоса Гона