Премьер Ирака потребует вывода иностранных военных из страны

5 Янв. 2020 2020-01-05T17:24:18+03:00

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Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди потребует от иракского парламента принять решения о выводе иностранных войск из страны. Соответствующий план уже был направлен в парламент.

«Временной график вывода иностранных войск из Ирака вынесен на рассмотрение парламента», - приводит слова Абдул-Махди телеканал Al Arabiya.

Как сообщает телеканал, на такой шаг глава иракского правительства пошел после того, как в результате американского ракетного удара в районе аэропорта Багдада был убит генерал иранского военного подразделения Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани

В свою очередь штаб операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с Соединёнными Штатами, подтвердила, что возглавляемая Вашингтоном международная антитеррористическая коалиция приостанавливает обучение иракских партнеров в связи с недавними нападениями.

Напомним, ранее представитель НАТО Дилан Уайт сообщил, что в связи с ростом напряженности альянс приостановил работу тренировочной миссии в Ираке по подготовке кадров для иракской армии.

ИСТОЧНИК KP.RU