2020-01-04T17:16:02+03:00
В мире

НАТО приостановила работу тренировочной миссии в Ираке после убийства Сулеймани

Представитель альянса отметил, что персонал остается в стране
Елена ГИЛЬМАНОВА
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НАТО приостановила работу тренировочной миссии в Ираке после убийства СулейманиНАТО приостановила работу тренировочной миссии в Ираке после убийства СулейманиФото: REUTERS
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В связи с ростом нестабильности в Ираке блок НАТО приостановил работу своей тренировочной миссии в стране, которая занимается подготовкой кадров для иракской армии. Об этом сообщил представитель альянса Дилан Уайт.

«Безопасность нашего личного состава в Ираке имеет ключевое значение. Мы продолжаем принимать все необходимые меры предосторожности», - передает ТАСС слова представителя НАТО.

Уайт уточнил, что приостановлена тренировочная деятельность, миссия альянса останется в стране.

Напомним, после убийства генерала элитного военного формирования Ирана Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Кассема Сулеймани в Багдаде в результате американского ракетного удара верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить Вашингтону. Израильское Министерство обороны привело армию в повышенную готовность. В Минобороны и МИД России заявили, что произошедшие может серьезно обострить ситуацию в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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