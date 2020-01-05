Иран отказывается от «последнего ключевого ограничения» в рамках ядерной сделки

5 Янв. 2020 2020-01-05T21:36:40+03:00

Тегеран заявил, что будет обогащать уран исходя из своих технических потребностей

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Тегеран не будет иметь ограничений по обогащению урана и намерен исходить из своих технических потребностей. Об этом говорится в заявлении правительства Ирана, которое отказалось от «последнего ключевого ограничения» в рамках ядерной сделки, касающегося количества центрифуг.

«Иран пятым шагом сокращения своих обязательств отказывается от последнего из ключевых практических ограничений в Совместном всеобъемлющем плане действий, касающегося количества центрифуг», - сообщает иранское правительство

При этом, Иран не отказывается от сотрудничества с МАГАТЭ и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций в отношении страны.

Напомним, МИД Исламской Республики сообщил, окончательное решение по ядерной программе будет принят 5 января с учетом текущей обстановки в регионе после убийства иранского генерала. Позже представитель внешнеполитического ведомства заявил, что Тегеран не отказывается от переговоров с Вашингтоном в рамках группы «5 + 1», но прежде американская сторона должна ответить за авиаудары, в результате которых погиб Касем Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU