2020-01-05T16:16:34+03:00
В мире

В Иране назвали дату принятия окончательного решения по ядерной программе

Тегеран примет во внимание текущую обстановку в регионе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Иране назвали дату принятия окончательного решения по СВПДВ Иране назвали дату принятия окончательного решения по СВПДФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Принимая во внимание последние события в ближневосточном регионе, в воскресенье, 5 января, Тегеран примет окончательное решение по следующему этапу сокращения ядерных обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

«Уже были приняты решения по поводу пятого шага, однако, принимая во внимание текущую обстановку, сегодня вечером пройдет важное совещание по этому поводу», - сказал представитель иранского МИД.

Напомним, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и его иракского коллеги Абу Махди аль-Махандиса в результате американского ракетного удара в районе аэропорта Багдада, 4 января произошел минометный обстрел в иракской столице, две ракеты взорвались рядом с американским посольством. Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем Тегеран и пригрозил «быстрым и сильным ударом» по 52 целям в Иране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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