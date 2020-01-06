«Золотой глобус» – 2020: Кинокритики США назвали лучшим фильмом года картину «Паразиты»
Перед церемонией награждения победителей премии «Золотой глобус – 2020» американские кинокритики назвали лучший фильм прошлого года. По их версии, это картина южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщает сайт Национального общества кинокритиков США.
Лента, ранее получившая высшую награду Каннского кинофестиваля, также принесла своим создателям Пон Джун-хо и Хан Джин-вону награду за лучший сценарий.
Между тем, лучшим режиссером по версии кинокритиков США стала их соотечественница Грета Гервиг, которая сняла драму «Маленькие женщины». Лучшим актером за роль в фильме «Боль и слава» назван Антонио Бандерас, а лучшей актрисой эксперты признали Мэри Кей Плэйс, сыгравшую в картине «Диана».
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ИСТОЧНИК KP.RU