«Золотой глобус» – 2020: Кинокритики США назвали лучшим фильмом года картину «Паразиты»

6 Янв. 2020 2020-01-06T03:59:06+03:00

Лента южнокорейского режиссера Пон Джун-хо также претендует на премию «Золотой глобус» – 2020 в номинации «лучший сценарий» [видео]

Изменить размер текста: A A

Перед церемонией награждения победителей премии «Золотой глобус – 2020» американские кинокритики назвали лучший фильм прошлого года. По их версии, это картина южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщает сайт Национального общества кинокритиков США.

Лента, ранее получившая высшую награду Каннского кинофестиваля, также принесла своим создателям Пон Джун-хо и Хан Джин-вону награду за лучший сценарий.

Между тем, лучшим режиссером по версии кинокритиков США стала их соотечественница Грета Гервиг, которая сняла драму «Маленькие женщины». Лучшим актером за роль в фильме «Боль и слава» назван Антонио Бандерас, а лучшей актрисой эксперты признали Мэри Кей Плэйс, сыгравшую в картине «Диана».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каждой блохе – свой мир: «Паразиты» триумфально шествуют по отечественным экранам

Фильм рискует стать самой кассовой корейской лентой в истории российского проката (подробности).

Паразиты Русский трейлер (2019).

ИСТОЧНИК KP.RU