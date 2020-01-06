Сторонники Гуаидо заявили, что он переизбран спикером парламента Венесуэлы

6 Янв. 2020 2020-01-06T04:51:06+03:00

Оппозиционные депутаты провели собственное заседание и постановили, что их лидер остается главой Нацассамблеи

Изменить размер текста: A A

Сторонники самопровозглашенного «временного президента» Венесуэлы Хуана Гуаидо объявили, что он переизбран спикером Национальной ассамблеи Боливарианской республики.

Оппозиционные депутаты парламента страны собрались в редакции одной из местных газет, провели там собственное заседание и постановили, что их лидер остается главой Нацассамблеи на второй срок.

«Несмотря на разногласия и угрозы, единство и национальные интересы победили», - цитирует заявление венесуэльских законодателей от оппозиции РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 января депутаты ранее подконтрольной венесуэльской оппозиции Нацассамблеи сняли Хуана Гуаидо с поста председателя парламента. После этого в госдепартаменте США заявили, что голосование прошло «в отсутствие кворума» и «не отвечало минимальным конституционным стандартам», а вашингтонская администрация продолжает считать его «временным президентом» республики.

ИСТОЧНИК KP.RU