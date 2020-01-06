Сторонники Гуаидо заявили, что он переизбран спикером парламента Венесуэлы
Сторонники самопровозглашенного «временного президента» Венесуэлы Хуана Гуаидо объявили, что он переизбран спикером Национальной ассамблеи Боливарианской республики.
Оппозиционные депутаты парламента страны собрались в редакции одной из местных газет, провели там собственное заседание и постановили, что их лидер остается главой Нацассамблеи на второй срок.
«Несмотря на разногласия и угрозы, единство и национальные интересы победили», - цитирует заявление венесуэльских законодателей от оппозиции РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 января депутаты ранее подконтрольной венесуэльской оппозиции Нацассамблеи сняли Хуана Гуаидо с поста председателя парламента. После этого в госдепартаменте США заявили, что голосование прошло «в отсутствие кворума» и «не отвечало минимальным конституционным стандартам», а вашингтонская администрация продолжает считать его «временным президентом» республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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