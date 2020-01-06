2020-01-06T06:48:10+03:00
Политика

Помпео от имени США поздравил Гуаидо с переизбранием на пост спикера парламента Венесуэлы

Госсекретарь также осудил «провалившиеся усилия» Мадуро «свести на нет волеизъявление демократически избранной» Нацассамблеи республики
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео поздравил самопровозглашенного «временного президента» Венесуэлы Хуана Гуаидо с «переизбранием» на пост спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Как писал сайт kp.ru, ранее о «переизбрании» Гуаидо объявили его сторонники из числа оппозиционных депутатов законодательного органа Боливарианской республики. После общего заседания, на котором лидера венесуэльской оппозиции сняли с должности, парламентарии провели в редакции одной из местных газет собственное собрание и постановили, Гуаидо остается главой Нацассамблеи на второй срок.

«От имени США я поздравляю Хуана Гуаидо с его переизбранием в качестве председателя Национальной ассамблеи и осуждаю провалившиеся усилия бывшего режима (действующего президента Венесуэлы Николаса) Мадуро свести на нет волеизъявление демократически избранной Национальной ассамблеи», - цитирует заявление Помпео ТАСС.

Ранее в госдепартаменте заявили, что вашингтонская администрация во главе с Дональдом Трампом продолжает считать Гуаидо «временным президентом» Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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