«Золотой глобус» – 2020 в номинации «Лучший мини-сериал» получил «Чернобыль»

6 Янв. 2020 2020-01-06T07:32:43+03:00

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В Беверли-Хиллз продолжается 77-я церемония вручения премий «Золотой глобус» – 2020. В номинации «Лучший мини-сериал» победил нашумевший американский фильм «Чернобыль» из пяти серий.

На награду в этой категории претендовали также мини-сериалы «Самый громкий голос», «Уловка-22», «Невероятное» и «Фосси/Вердон». Трансляцию церемонии награждения ведет телеканал NBC.

Драматический телесериал о катастрофе на Чернобыльской АЭС, где в 1986 году взорвался четвертый энергоблок, снял режиссер Йохан Ренк (он также режиссировал такие известные фильмы, как «Во все тяжкие» и «Ходячие мертвецы»), сценарий к нему написал Крейг Мазин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, премьера мини-сериала «Чернобыль» на телеканале HBO состоялась 7 мая прошлого года. Картина получила международную премию Emmy и стала самым популярным сериалом в истории, опередив даже культовую фантастическую сагу «Игра престолов».Между тем, внимательные зрители обнаружили в фильме несколько грубых «ляпов».

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ИСТОЧНИК KP.RU