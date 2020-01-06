Ирак сообщит послу США о высылке американских войск

6 Янв. 2020 2020-01-06T08:00:15+03:00

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В понедельник, 6 января, исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абдель Махди должен встретиться с американским послом Мэттом Тьюллером.

Как сообщает телеканал CNBC, глава иракского правительства проинформирует посла Соединённых Штатов о решение парламента страны выслать иностранные войска из Ирака.

Напомним, в минувшие воскресенье, 5 января, парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны, а также прекращение соглашения с международной коалицией по борьбе с «Исламским государством»*. На такой шаг Ирак пошел после американского ракетного удара в Багдаде, в результате которого был убит генерал иранского военного подразделения Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

Как писал сайт kp.ru, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Багдад не отказываться от поддержки возглавляемой Соединенными Штатами коалиции по борьбе с ИГ*

*ИГ, ИГИЛ – запрещенная во многих странах, в том числе и в России, террористическая группировка «Исламское государство».

ИСТОЧНИК KP.RU