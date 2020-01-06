Меркель, Джонсон и Макрон призвали Ирак поддерживать коалицию США
Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти Ирака продолжать поддержку возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции по борьбе с ИГ*.
В документе, текст которого опубликовал в Twitter официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, говорится, что лидеры трех стран «подчеркивают поддержку обеспечению суверенитета и безопасности Ирака», а также «подтверждают приверженность продолжению борьбы против ИГИЛ*».
«Сохранение коалиции имеет важное значение. В этой связи мы призываем иракские власти предоставить коалиции необходимую поддержку», - заявляют Меркель, Джонсон и Макрон.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 5 января парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с так называемой «антиигиловской» коалицией и вывод всех иностранных войск из страны.
*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.
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ИСТОЧНИК KP.RU