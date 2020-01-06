Меркель, Джонсон и Макрон призвали Ирак поддерживать коалицию США

6 Янв. 2020 2020-01-06T03:14:05+03:00

5 января парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с возглавляемой Соединенными Штатами коалицией Фото: REUTERS

Лидеры трех стран выступили в совместном заявлении, в котором подчеркнули важность продолжения борьбы с ИГ*

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Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти Ирака продолжать поддержку возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции по борьбе с ИГ*.

В документе, текст которого опубликовал в Twitter официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, говорится, что лидеры трех стран «подчеркивают поддержку обеспечению суверенитета и безопасности Ирака», а также «подтверждают приверженность продолжению борьбы против ИГИЛ*».

«Сохранение коалиции имеет важное значение. В этой связи мы призываем иракские власти предоставить коалиции необходимую поддержку», - заявляют Меркель, Джонсон и Макрон.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 5 января парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с так называемой «антиигиловской» коалицией и вывод всех иностранных войск из страны.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU