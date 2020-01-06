«Вы когда-нибудь видели такое море величества, Трамп?»: Глава МИД Ирана опубликовал фото переполненных людьми улиц на церемонии прощания с Сулеймани
Глава МИД Ирана обратился в твиттер к президенту США Дональду Трампу. Он опубликовал фотографии с церемонии прощания с генералом Сулеймани, убитым по приказу американского президента. Власти США объявили генерала террористом, который якобы угрожал безопасности американцев. В Иране пообещали отомстить за убийство официального лица, который в стране был практически национальным героем.
Глава МИД Ирана обратился к ТрампуФото: Twitter.com
Проститься с Сулеймани пришли около 3 миллионов человек. Люди заполнили целые улицы. Фотографиями с этого траурного шествия поделился в твиттер Джафйад Зариф:
- Вы когда-нибудь видели такое море человечества в своей жизни, Дональд Трамп ? Вы все еще хотите послушать клоунов, консультирующих вас по нашему региону? – написал он в совцетях.
Генерал будет похоронен 7 января в своем родном городеФото: REUTERS
Иранский министр сказал, что американцам не удастся "сломить волю этого великого народа и нации".
В Иране прощаются с генералом СулейманиФото: REUTERS
События, произошедшие в стране в первые дни 2020 года, по мнению Зарифа, это начало конца "пагубного присутствия США в Западной Азии".
Иран прощается с генералом Сулеймани.
ИСТОЧНИК KP.RU