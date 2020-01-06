«Вы когда-нибудь видели такое море величества, Трамп?»: Глава МИД Ирана опубликовал фото переполненных людьми улиц на церемонии прощания с Сулеймани

6 Янв. 2020 2020-01-06T17:47:38+03:00

Проситься с генералом пришли около 3 миллионов человек Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Глава МИД Ирана обратился в твиттер к президенту США Дональду Трампу. Он опубликовал фотографии с церемонии прощания с генералом Сулеймани, убитым по приказу американского президента. Власти США объявили генерала террористом, который якобы угрожал безопасности американцев. В Иране пообещали отомстить за убийство официального лица, который в стране был практически национальным героем.

Глава МИД Ирана обратился к ТрампуФото: Twitter.com

Проститься с Сулеймани пришли около 3 миллионов человек. Люди заполнили целые улицы. Фотографиями с этого траурного шествия поделился в твиттер Джафйад Зариф:

- Вы когда-нибудь видели такое море человечества в своей жизни, Дональд Трамп ? Вы все еще хотите послушать клоунов, консультирующих вас по нашему региону? – написал он в совцетях.

Генерал будет похоронен 7 января в своем родном городеФото: REUTERS

Иранский министр сказал, что американцам не удастся "сломить волю этого великого народа и нации".

В Иране прощаются с генералом СулейманиФото: REUTERS

События, произошедшие в стране в первые дни 2020 года, по мнению Зарифа, это начало конца "пагубного присутствия США в Западной Азии".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753361" frameborder="0"></iframe> Иран прощается с генералом Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU