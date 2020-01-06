Дочь Сулеймани рассказала о наступлении «темного дня» для США и Израиля

6 Янв. 2020 2020-01-06T10:12:10+03:00

Дочь Сулеймани рассказала о «темном дне» для США и Израиля Фото: REUTERS

Зейнаб Сулеймани пообещала, что после смерти ее отца последует ответная реакция Ирана

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Дочь убитого в результате американского ракетного удара иранского генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани Зейнаб Сулеймани заявила, что после смерти ее отца для Соединённых Штатов и Израиля наступил «темный день» и пообещала, что на действия Вашингтона последует ответная реакция.

«Безумный Трамп, не думай, что смерть отца означает, что все кончено", - передает агентство Reuters слова дочери Сулеймани, которая выступила на траурной церемонии прощания с иранским генералом.

Напомним, после ликвидации генерала КСИР президент Ирана Хасан Роухани и верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи заявили о намерении отомстить США. С таким же обещанием выступил приемник Сулеймани Исмаил Каани, а военный советник иранского руководителя Хосейн Деган заявил о подковке ударов по американским военным объектам.

Отметим, что сразу после операции Вашингтона Министерство обороны Израиля привело армию в повышенную готовность.

ИСТОЧНИК KP.RU